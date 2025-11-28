Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с агрессивным и провокационным заявлением в адрес Москвы. По ее мнению, Россия за сто лет напала на более чем 19 государств. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram-канале назвал стремление главы европейской дипломатии к очернению РФ признаком психиатрии.