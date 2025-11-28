Ричмонд
В Госдуме отреагировали на «бредни» Каи Каллас о нападении России на 19 стран

Леонид Слуцкий назвал стремление Каи Каллас очернить РФ признаком психиатрии.

Источник: Комсомольская правда

Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила с агрессивным и провокационным заявлением в адрес Москвы. По ее мнению, Россия за сто лет напала на более чем 19 государств. Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в Telegram-канале назвал стремление главы европейской дипломатии к очернению РФ признаком психиатрии.

По его словам, Кая Каллас дала урок по «фабрикации исторических фейков». Депутат указал на ее одержимость. Такое состояние может говорить о психиатрическом диагнозе, добавил парламентарий.

«Каллас бредит на многомиллионную аудиторию, полностью извращая факты и фальсифицируя исторические события», — заключил Леонид Слуцкий.

Официальный представитель МИД Мария Захарова так же раскритиковала слова европейской чиновницы. Она призвала Каю Каллас вспомнить о нападении стран Запада на суверенные государства.

