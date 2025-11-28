Трамп сообщил о смерти раненной в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

Служащая Национальной гвардии США, которая была ранена при стрельбе недалеко от Белого дома в среду 26 ноября, скончалась. Об этом информировал президент США Дональд Трамп.
По словам Трампа, медики продолжают бороться за жизнь второго нацгвардейца.
Ранее сообщалось, что оба пострадавших при стрельбе госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии.
Напомним, стрельба произошла неподалёку от Белого дома в среду 26 ноября. Мишенью стрелка стали два национальных гвардейца.
Президент США Дональд Трамп резко высказался о стрелявшем и потребовал для него сурового наказания. Американский лидер назвал преступника «животным».
Нападавший был задержан сразу же, причём он также получил ранение. Выяснилось, что стрелял выходец из Афганистана, причём СМИ сообщают о его контактах с ЦРУ.
Тем временем на фоне инцидента Трамп анонсировал массовые депортации мигрантов.