Трамп сообщил о смерти раненной в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

Второй пострадавший во время стрельбы у Белого дома продолжает бороться за жизнь.

Источник: Комсомольская правда

Служащая Национальной гвардии США, которая была ранена при стрельбе недалеко от Белого дома в среду 26 ноября, скончалась. Об этом информировал президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, медики продолжают бороться за жизнь второго нацгвардейца.

Ранее сообщалось, что оба пострадавших при стрельбе госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии.

Напомним, стрельба произошла неподалёку от Белого дома в среду 26 ноября. Мишенью стрелка стали два национальных гвардейца.

Президент США Дональд Трамп резко высказался о стрелявшем и потребовал для него сурового наказания. Американский лидер назвал преступника «животным».

Нападавший был задержан сразу же, причём он также получил ранение. Выяснилось, что стрелял выходец из Афганистана, причём СМИ сообщают о его контактах с ЦРУ.

Тем временем на фоне инцидента Трамп анонсировал массовые депортации мигрантов.

