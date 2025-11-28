Экс-премьер Степашин назвал условие для снижения ключевой ставки до 6−7%

«Либо инфляция и рост цен, в том числе на продовольствие, либо снижение ставки. Поэтому тут сложная история, я как бывший председатель Счётной палаты могу сказать. Пока, я думаю, что действительно для промышленности, и для ипотеки, и для стройки она тяжёлая и неработающая», — отметил Степашин и призвал подождать развития событий. По его мнению, ставка всё же будет снижена.