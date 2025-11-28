Ричмонд
Трамп заявил о существенном отставании США от РФ по количеству ледоколов

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп признал, что США существенно отстают от России по количеству ледоколов.

Источник: Reuters

«У нас не было ни одного [ледокола], сейчас у нас один. У России их 48, а у нас один. Это просто смехотворно», — сказал он. Трансляцию выступления Трампа ведет Белый дом.

