Трамп хочет ликвидировать подоходный налог в США: есть одно условие

В то же время Трамп отменил 40% пошлины на кофе, говядину и фрукты из Бразилии. Такое же решение принято в отношении ряда товаров из Аргентины, Эквадора, Гватемалы, Сальвадора. Причиной стало резкое повышение цен на продукцию из этих стран в США после введения пошлин.