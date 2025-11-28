Ричмонд
Трамп хочет ликвидировать подоходный налог в США: есть одно условие

Трамп заявил, что отменит подоходный налог при сохранении доходов от пошлин.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности отмены подоходного налога в стране. По словам американского лидера, возможность для такой реорганизации экономической системы США возникла после введения повышенных пошлин для ряда государств.

Этой темы Трамп коснулся в ходе прямой линии с военными базами, которую он провёл по случаю Дня благодарения.

«В течение следующих пары лет мы значительно или, может быть, полностью, будем сокращать подоходный налог. Это может быть почти полным сокращением», — сказал президент США, назвав пошлины «одной из самых больших экономических вещей» и подчеркнув, что они приносят «огромные деньги».

В то же время Трамп отменил 40% пошлины на кофе, говядину и фрукты из Бразилии. Такое же решение принято в отношении ряда товаров из Аргентины, Эквадора, Гватемалы, Сальвадора. Причиной стало резкое повышение цен на продукцию из этих стран в США после введения пошлин.

Также Трамп сделал заявление о скором понижении пошлин против некоторых государств.

