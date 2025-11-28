Глава МАГАТЭ Гросси заявил о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭС

Ранее Гросси заявил, что Запорожская АЭС должна получить особый статус в рамках любого будущего мирного соглашения по Украине. По его словам, необходима договорённость о сотрудничестве, поскольку ни один оператор не может управлять атомным объектом, если другая страна, находящаяся рядом, выступает против этого и может предпринять ответные меры.