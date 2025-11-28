Ричмонд
Глава МАГАТЭ Гросси заявил о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭС

Специалисты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, вновь сообщают о боевых действиях. Гендиректор организации Рафаэль Гросси заявил, что его команда слышала многочисленные взрывы и стрельбу, которые доносились очень близко от станции.

Источник: Life.ru

По данным агентства, обстрелы привели к полному отключению внешнего электроснабжения АЭС 23 сентября. Это уже десятый случай с начала конфликта, когда станция оставалась без энергии извне.

Затем при посредничестве МАГАТЭ удалось добиться локального прекращения огня для проведения ремонтных работ. Энергетики восстановили линии электропередач, и внешнее питание станции было полностью возобновлено.

Ранее Гросси заявил, что Запорожская АЭС должна получить особый статус в рамках любого будущего мирного соглашения по Украине. По его словам, необходима договорённость о сотрудничестве, поскольку ни один оператор не может управлять атомным объектом, если другая страна, находящаяся рядом, выступает против этого и может предпринять ответные меры.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

