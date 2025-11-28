Трамп признал отставание США от РФ: он заказал 11 ледоколов

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сравнил ледокольные флоты у России и США. Он признал преимущество Москвы. США заказали еще 11 ледоколов. Так американский лидер заявил в обращении к военным на День благодарения.
Он признал существенное отставание США в этой области. Президент пообещал построить новые ледоколы в короткие сроки.
«У нас не было ни одного, знаете, у нас во всей стране всего один ледокол. А у России их 48», — констатировал Дональд Трамп.
Американский лидер вместе с тем обозначил главную угрозу для США. Дональд Трамп назвал ей нелегальных мигрантов. Такое заявление прозвучало в связи со стрельбой по сотрудникам Нацгвардии в Вашингтоне. Нападавшим оказался гражданин Афганистана.