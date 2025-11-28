Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп признал отставание США от РФ: он заказал 11 ледоколов

Трамп заявил об отставании США от России по объёму ледокольного флота.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сравнил ледокольные флоты у России и США. Он признал преимущество Москвы. США заказали еще 11 ледоколов. Так американский лидер заявил в обращении к военным на День благодарения.

Он признал существенное отставание США в этой области. Президент пообещал построить новые ледоколы в короткие сроки.

«У нас не было ни одного, знаете, у нас во всей стране всего один ледокол. А у России их 48», — констатировал Дональд Трамп.

Американский лидер вместе с тем обозначил главную угрозу для США. Дональд Трамп назвал ей нелегальных мигрантов. Такое заявление прозвучало в связи со стрельбой по сотрудникам Нацгвардии в Вашингтоне. Нападавшим оказался гражданин Афганистана.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше