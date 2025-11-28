Посол РФ заявил, что отказ от российских энергоресурсов вредит самим западным странам

Высказывание Келина прозвучало в ходе общения с журналистами на культурном мероприятии в Лондоне. Ранее, во вторник, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил в парламенте, что в ходе саммита G20 22−23 ноября он обсуждал с партнерами по объединению необходимость вытеснения российской нефти и газа с мировых рынков.