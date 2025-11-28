Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал политику ЕС и Лондона в энергетической сфере, заявив, что отказ от российских энергоресурсов в пользу американских поставок наносит ущерб в первую очередь самим западным странам.
Дипломат подчеркнул, что если Европа и Великобритания сознательно выбирают путь создания трудностей для собственной экономики, то это их право.
Высказывание Келина прозвучало в ходе общения с журналистами на культурном мероприятии в Лондоне. Ранее, во вторник, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил в парламенте, что в ходе саммита G20 22−23 ноября он обсуждал с партнерами по объединению необходимость вытеснения российской нефти и газа с мировых рынков.
Ранее сообщалось, что посол России в Британии назвал изъятие российских активов воровством.
