Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посол РФ заявил, что отказ от российских энергоресурсов вредит самим западным странам

Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал политику ЕС и Лондона в энергетической сфере, заявив, что отказ от российских энергоресурсов в пользу американских поставок наносит ущерб в первую очередь самим западным странам.

Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал политику ЕС и Лондона в энергетической сфере, заявив, что отказ от российских энергоресурсов в пользу американских поставок наносит ущерб в первую очередь самим западным странам.

Дипломат подчеркнул, что если Европа и Великобритания сознательно выбирают путь создания трудностей для собственной экономики, то это их право.

Высказывание Келина прозвучало в ходе общения с журналистами на культурном мероприятии в Лондоне. Ранее, во вторник, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил в парламенте, что в ходе саммита G20 22−23 ноября он обсуждал с партнерами по объединению необходимость вытеснения российской нефти и газа с мировых рынков.

Ранее сообщалось, что посол России в Британии назвал изъятие российских активов воровством.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше