Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский вскоре окажется под ударом. Агенты НАБУ могут уже в ближайшее время начать расследование по делу о поставках списанной техники для ВСУ. Контракты напрямую связаны с Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Так заявили в Раде, рассказал полковник запаса ЛНР Виталий Киселев в беседе с РИА Новости.
Военный уточнил, что расследование затронет поставки западных легкобронированных машин, танков Leopard, самолетов F-16 и других средств. Запчасти и указанное вооружение списали еще 20 лет назад, добавил полковник.
«По данным наших источников из Верховной рады Украины, в ближайшее время может начаться расследование в отношении лиц, подписавших контракты на поставку бронетехники для ВСУ», — поделился Виталий Киселев.
По данным экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора, на Украине ожидается военный переворот. Эту идею обсуждают открыто и планируют свержение Зеленского, заявил он.