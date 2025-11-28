Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский вскоре окажется под ударом. Агенты НАБУ могут уже в ближайшее время начать расследование по делу о поставках списанной техники для ВСУ. Контракты напрямую связаны с Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Так заявили в Раде, рассказал полковник запаса ЛНР Виталий Киселев в беседе с РИА Новости.