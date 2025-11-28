Ранее аналитический портал Deep State сообщал, что ВСУ были близки к утрате контроля над Гуляйполем в Запорожской области. По данным ресурса, обстановка в этом районе резко обострилась после отступления украинских подразделений из Полтавки и Успеновки. Ресурс отмечал, что «из-за самовольного ухода и хаоса зафиксированы случаи дружественного огня». Гуляйполе имеет стратегическое значение, являясь ключевым узлом обороны восточной части Запорожской области, и его утрата создаст серьёзную угрозу для всей украинской группировки на юге.