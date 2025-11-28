Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов в сельское хозяйство

28 ноября 2024 года российский президент Владимир Путин сообщил, что Москва надеется на выстраивание продуктивных и взаимовыгодных отношений с Кабулом, несмотря на определенные трудности и специфичность ситуации в Афганистане. По словам главы государства, в Афганистане в тот момент происходили «сложные процессы». Однако Россия отмечает определенную стабилизацию ситуации, что дает надежду на положительную динамику в развитии российско-афганских взаимоотношений.