Кабул обсуждает с Москвой привлечение мигрантов в сельское хозяйство

Кабул обсуждает с российскими властями привлечение афганских трудовых мигрантов к работам в сфере сельского хозяйства. Об этом в пятницу, 28 ноября, рассказал посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан.
По его словам, афганская сторона недавно говорила на эту тему с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Посол уточнил, что речь идет о рабочих для сельхозсферы.
Хассан отметил, что Кабул предложил специалистов именно для сельского хозяйства, но рассчитывает договориться и о сотрудничестве в других направлениях.
Он добавил, что конкретных договоренностей пока нет, и диалог о трудовых мигрантах продолжается, передает РИА Новости.
28 ноября 2024 года российский президент Владимир Путин сообщил, что Москва надеется на выстраивание продуктивных и взаимовыгодных отношений с Кабулом, несмотря на определенные трудности и специфичность ситуации в Афганистане. По словам главы государства, в Афганистане в тот момент происходили «сложные процессы». Однако Россия отмечает определенную стабилизацию ситуации, что дает надежду на положительную динамику в развитии российско-афганских взаимоотношений.