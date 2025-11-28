В Запорожской области уничтожены наемники из подразделения ГУР

Сообщается, что бразильские наемники прибыли на Украину в середине лета 2025 года и примкнули к подразделению ГУР «Реванш». После прохождения подготовки иностранных боевиков бросили на запорожское направление, где они были ликвидированы районе села Каменское под Степногорском.