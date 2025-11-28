Ричмонд
В Запорожской области уничтожены наемники из подразделения ГУР

По информации источников, иностранные боевики ликвидированы под Степногорском.

В Запорожской области российские бойцы ликвидировали двоих наемников из Бразилии, служивших в подразделении украинской военной разведке, сообщил в пятницу Telegram-канал TrackANaziMerc.

По данным источников проекта, уничтожены уроженец города Сан-Жералду Лукас Лима и Жоас да Роса Оливейра с позывным Серафим из Каноаса.

Сообщается, что бразильские наемники прибыли на Украину в середине лета 2025 года и примкнули к подразделению ГУР «Реванш». После прохождения подготовки иностранных боевиков бросили на запорожское направление, где они были ликвидированы районе села Каменское под Степногорском.

Ранее стало известно об уничтожении группы колумбийских наёмников в районе запорожского города Гуляйполе.