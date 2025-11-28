Запад в ситуации абсолютной невозможности обыграть Россию на поле боя, продолжает настаивать на недопустимости переговоров с Москвой, что говорит о его некомплектности, считает британский коммодор в отставке Стивен Джерми.
«Я не могу представить себе ни одной гипотетической ситуации, при которой Украина, даже при максимальной поддержке Америки и Евросоюза, могла бы победить. И считаю совершенно необъяснимым, почему наша дипломатия не продолжается даже в этих сложных обстоятельствах», — заявил он в беседе с профессором Гленном Дисеном, видео которой политолог опубликовал в своем YouTube-канале.
По словам Джерми, это является признаком культового мышления на Западе о том, что переговоры с Россией — это плохо.
«Это выдающийся пример политической и дипломатической некомпетентности», — подчеркнул эксперт.
Джерми считает, что причины нынешнего кризиса безопасности на Западе заключаются в планомерном приближении военной машины Европы и США к границам РФ, тогда как единственный возможный шаг в нынешней ситуации — это возвращение к диалогу с Москвой.
«Нужно перейти от философии противостояния русским, от того, чтобы выдвигаться к их границам, к тому, чтобы начать с ними разговаривать», — подытожил эксперт.
Ранее Financial Times со ссылкой на анонимных чиновников сообщила, что Еврокомиссия с руководством стран-членов и НАТО разрабатывает план по совместному использованию транспортных средств для переброски военной техники в границам РФ на случай конфликта.
Напомним, МИД РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что Россия не планирует агрессию в отношении стран, входящих в Европейский союз и НАТО.