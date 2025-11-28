Экс-коммодор Джерми: РФ доказала некомпетентность дипломатии на Западе

«Я не могу представить себе ни одной гипотетической ситуации, при которой Украина, даже при максимальной поддержке Америки и Евросоюза, могла бы победить. И считаю совершенно необъяснимым, почему наша дипломатия не продолжается даже в этих сложных обстоятельствах», — заявил он в беседе с профессором Гленном Дисеном, видео которой политолог опубликовал в своем YouTube-канале.