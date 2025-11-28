Любая конфискация замороженных российских активов Лондоном будет являться актом воровства. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.
Британский премьер-министр Кир Стармер на собрании так называемой «коалиции желающих» во вторник выразил готовность совместно с Европейским союзом использовать заблокированные российские активы для поддержки Киева.
«Возможно, оно состоится, или же не состоится… Идет нам непонятная внутренняя работа. В любом случае, это будет воровство наших активов», — заявил Келин представителям СМИ на культурном мероприятии в Лондоне.
Дипломат также акцентировал внимание на странности упоминания главой британского Минфина Рэйчел Ривз заморозки российских активов в рамках представления бюджетного плана на 2026 год. Оценивая бюджетное обращение в целом, Келин подчеркнул его негативный характер для Великобритании.
«Это немного странно. Российские активы не имеют никакого отношения совершенно к бюджетному посланию. Бюджетное послание мы изучили. Оно пессимистичное для Великобритании на ближайшие годы», — заключил он.