Посол РФ Келин: любое изъятие Лондоном российских активов будет воровством

РФ изучила бюджетное послание британского минфина, сообщил Андрей Келин.

Источник: Аргументы и факты

Любая конфискация замороженных российских активов Лондоном будет являться актом воровства. Об этом сообщил посол России в Великобритании Андрей Келин.

Британский премьер-министр Кир Стармер на собрании так называемой «коалиции желающих» во вторник выразил готовность совместно с Европейским союзом использовать заблокированные российские активы для поддержки Киева.

«Возможно, оно состоится, или же не состоится… Идет нам непонятная внутренняя работа. В любом случае, это будет воровство наших активов», — заявил Келин представителям СМИ на культурном мероприятии в Лондоне.

Дипломат также акцентировал внимание на странности упоминания главой британского Минфина Рэйчел Ривз заморозки российских активов в рамках представления бюджетного плана на 2026 год. Оценивая бюджетное обращение в целом, Келин подчеркнул его негативный характер для Великобритании.

«Это немного странно. Российские активы не имеют никакого отношения совершенно к бюджетному посланию. Бюджетное послание мы изучили. Оно пессимистичное для Великобритании на ближайшие годы», — заключил он.

