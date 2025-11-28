ЕС готов давать россиянам больше краткосрочных виз, сообщил источник

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявлял, что Москва уже работает над ответными мерами после запрета ЕС на выдачу многократных шенгенских виз россиянам и ограничения передвижения российских дипломатов. Какими именно они будут и когда российская сторона о них объявит, высокопоставленный дипломат не уточнил.