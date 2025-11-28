Ричмонд
Politiken: Дания создала «ночную стражу» для отслеживания высказываний Трампа

СТОКГОЛЬМ, 28 ноября. /ТАСС/. Правительство Дании учредило так называемую «ночную стражу» под руководством Министерства иностранных дел, чтобы отслеживать высказывания президента США Дональда Трампа ночью. Об этом сообщила датская газета Politiken.

Источник: Reuters

По ее информации, «ночная стража» представляет собой смену сотрудников, которые начинают работу в 17:00 по местному времени (11:00 в Вашингтоне) и заканчивают ее к 7:00 утра (01:00 в Вашингтоне). К этому времени дипломаты должны подготовить сводку высказываний Трампа за ночь и разослать ее датскому правительству.

Отмечается, что подобная инициатива стала одним из примеров того, как МИД Дании пытается адаптироваться к работе с администрацией Трампа.

По данным Politiken, новый режим был введен на фоне сложившегося напряжения между Данией и США, связанного с Гренландией.

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы войти в состав США, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом исследование, проведенное в январе, показало, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.

