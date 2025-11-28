Politiken: Дания создала «ночную стражу» для отслеживания высказываний Трампа

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к США. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли. Опросы общественного мнения показывают, что большинство гренландцев хотели бы войти в состав США, но они пока не решили, когда и как произойдет отделение. При этом исследование, проведенное в январе, показало, что только 6% населения выступают за вхождение в состав Соединенных Штатов.