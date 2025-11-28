Трамп пообещал выдворить всех иностранцев, попавших в США ради убежища

«Когда дело идет об убежище, когда они прилетают, то очень трудно их выдворить, как бы вы ни хотели это сделать, очень трудно их выдворить. Однако мы собираемся выдворить их всех», — заявил президент.
Трамп подчеркнул, что США контролируют людей, приезжающих и остающихся в стране. «По большей части, они нам не нужны», — заявил Трамп, уточнив, что иностранцы приезжают нелегально, а их страны в них не нуждаются.
Заявление республиканца прозвучало на фоне инцидента со стрельбой близ Белого дома 27 ноября, в результате которого были ранены два сотрудница Нацгвардии, одна из которых скончалась на следующий день от полученных ран. Стрелка удалось задержать По данным ФБР, он является приезжим из Афганистана, иммигрировавшим в США в 2021 году.
В последние месяцы Трамп проводит жесткую политику в отношении мигрантов. Так, в конце октября президент утвердил сокращение квоты на прием беженцев со 125 тыс. до 7,5 тыс. человек в следующем финансовом году (начался в США с 1 октября).
Также одной из мер миграционной политики республиканца является депортация мигрантов. Кроме того, Трамп запретил въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран и ввел ограничения еще для семи государств, включая Афганистан, Гаити, Иран и Йемен.
Жители США устраивали протесты против иммиграционных рейдов. После того как в июне иммиграционная полиция провела рейды в Лос-Анджелесе, были задержаны десятки людей. К вечеру 7 июня Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес войска Нацгвардии.