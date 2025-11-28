Главные новости к утру 28 ноября 2025 года

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США существенно отстают от России по количеству судов, предназначенных для навигации в Арктике и Антарктике. Он уточнил, что у Москвы сейчас имеются 48 ледоколов, а у Вашингтона — только один. Трамп назвал диспаритет смехотворным и выразил недовольство.