Главные новости к утру 28 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 ноября 2025.
Посол РФ назвал возможное изъятие активов воровством
Посол России в Великобритании Андрей Келин предупредил, что конфискация замороженных российских активов Лондоном будет являться воровством. Такое заявление он сделал после того, как премьер-министр королевства Кир Стармер сообщил о готовности страны использовать обездвиженные из-за санкций активы РФ совместно с Евросоюзом.
Силы ПВО отразили атаку БПЛА над регионами РФ
В ночь на 28 ноября силы ПВО уничтожили и нейтрализовали 136 украинских дронов над территориями девяти регионов и акваториями Черного и Азовского морей. Аэропорты в Волгограде, Саратове, Пензе, Самаре, Ульяновске, Геленджике, Краснодаре и Сочи прекращали работу. Атаке подверглись Москва и Московская область. На подлете к столице сбили два БПЛА.
Посол России предупредил о подготовке Запада к войне
НАТО и страны Евросоюза готовятся к большой войне с Россией. Об этом заявил посол России в Бельгии Денис Гончар. По словам дипломата, государства Европы «хоронят концепцию единства для мира и процветания», из-за чего теряется глобальный вес и конкурентоспособность ЕС. Представитель МИД добавил, что Россия «не ищет конфронтации».
В Бельгии спрогнозировали срыв мирной сделки из-за плана ЕС
Конфискация замороженных российских активов Евросоюзом станет препятствием для урегулирования украинского конфликта, так как разрушит шансы на подписание мирного соглашения между Киевом и Москвой. Такое мнение выразил премьер-министр Бельгии Берта де Вевер в обращении к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
Трамп признал отставание США от РФ по количеству ледоколов
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США существенно отстают от России по количеству судов, предназначенных для навигации в Арктике и Антарктике. Он уточнил, что у Москвы сейчас имеются 48 ледоколов, а у Вашингтона — только один. Трамп назвал диспаритет смехотворным и выразил недовольство.