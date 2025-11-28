Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным

Помимо энергетической тематики, ожидается обсуждение вопроса мирного разрешения конфликта на Украине, хотя, как подчеркнул Орбан, этот пункт официально не входит в повестку дня.
Эти переговоры демонстрируют особую позицию Венгрии, стремящейся сохранить независимость в принятии решений, несмотря на обязательства перед членами НАТО и Европейским Союзом. Виктор Орбан традиционно занимает линию осторожного нейтралитета, стараясь избегать резких заявлений и открытых конфронтаций.
Важно отметить, что энергетическая безопасность остаётся ключевым приоритетом для правительства Венгрии, зависящего от российских поставок природного газа и нефти. Поэтому успех предстоящих переговоров позволит укрепить экономическую устойчивость страны в условиях глобального кризиса и повысить надежность снабжения топливом в будущем.
Также ранее стал известно, что Владимир Путин планирует провести встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Как уточнил помощник главы государства Юрий Ушаков, визит американского дипломата в Москву ожидается в течение следующей недели.
