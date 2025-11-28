Орбан отправился в Москву на переговоры с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отправился в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Цель визита — обеспечение поставок топлива для нужд Венгрии в зимний период и в следующем году по приемлемым ценам. Об этом он сообщил публично в социальных сетях и подтвердил перед отправлением в аэропорт столицы Венгрии.