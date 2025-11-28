Стало известно, что МВД готовит запуск системы организованного ввоза мигрантов

Концепция миграционной политики, утверждённая осенью, смещает акценты: ставка делается на естественный прирост населения, а иностранцы рассматриваются не как демографический резерв, а исключительно как временные работники под конкретный запрос. Вся система будет обкатываться в формате пилота — и только затем может стать постоянной.