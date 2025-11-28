Стало известно, что МВД готовит запуск системы организованного ввоза мигрантов

К 2027 году Россия может перейти на полностью реестровую модель привлечения иностранной рабочей силы. МВД и ряд профильных ведомств уже получили задачу подготовить нормативную базу и инфраструктуру для пилотного проекта целевого набора мигрантов — следует из проекта плана по реализации миграционной концепции на 2026−2030 годы.
Суть реформы проста: иностранные работники приезжают не «в целом в Россию», а сразу к конкретному работодателю. Проверки, оформление, распределение — всё должно происходить ещё в стране происхождения. По сути, это перевод миграционного рынка на организованный въезд с минимальной самостоятельностью мигранта внутри страны.
Подготовку к эксперименту расписали поэтапно. До 1 мая 2026 года МВД, Минтруд, ФСБ и ФНС должны представить законопроект, фиксирующий принципы оргнабора. Ведомства обязаны перераспределить полномочия: раньше проект курировал Минтруд, теперь всё передано МВД. До конца года ведомству предстоит обучить собственных сотрудников, сформировать новые подразделения — Центр компетенций цифровой трансформации миграции и Ситуационный центр миграционной службы, пишет Коммерсантъ.
Параллельно запуск информационной системы: к 1 декабря 2026 года МВД и Минцифры должны открыть платформу для целевого набора и мобильное приложение для мигрантов. Предусмотрены и исследования: ведомства должны разработать методику опроса работодателей, определить отрасли, где иностранная рабочая сила критически важна, и выстроить прогнозы потребности экономики.
Основная проблема новой модели — отказ от привычной гибкости. Крупные компании могут заранее заказывать рабочую силу и ждать месяцами. Малый и средний бизнес так работать не сможет: любое расхождение с прогнозом грозит кадровыми провалами.
Концепция миграционной политики, утверждённая осенью, смещает акценты: ставка делается на естественный прирост населения, а иностранцы рассматриваются не как демографический резерв, а исключительно как временные работники под конкретный запрос. Вся система будет обкатываться в формате пилота — и только затем может стать постоянной.
Окончательное решение о запуске эксперимента — за правительством. Пока документ проходит согласование, но сроки в проекте плана обозначены жёстко: 2026-й — подготовка, 2027-й — старт.
Читайте также: Выяснилось, что Североатлантический альянс может исчезнуть в ближайшие 10 лет.