Трамп поздравил с Днем благодарения «отсталых» и «худших» политиков США

Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети X* гневный пост о проблемах с миграцией в стране и «поздравил» с Днем благодарения «отсталых» и «худших» американских политиков.
Он подчеркнул, что «бремя беженцев» — главная причина социальной дисфункции в Америке. Он привел в пример штат Минессота, который, по его словам, контролируют мигранты из Сомали. Они выходят на улицы в поисках «добычи», а местное население прячется от них в домах.
«Отсталый губернатор Миннесоты Тим Уолц ничего не делает, либо из-за страха, либо из-за некомпетентности, либо из-за того и другого, в то время как худший “конгрессмен/женщина” в нашей стране Ильхан Омар, вечно закутанная в хиджаб и, вероятно, нелегально приехавшая в США, поскольку здесь нельзя выходить замуж за своего брата, ничего не делает, кроме как с ненавистью жалуется на нашу страну», — написал Трамп.
Он добавил, что официальная численность иностранного населения США на данный момент составляет 53 млн человек, большинство из приезжих живут на социальное обеспечение. Они прибыли из неблагополучных стран, где вышли из тюрем, психиатрических больниц, состояли в бандах или наркокартелях.
По его словам, реальное же число таких беженцев намного выше, чем официальное.
Ранее Трамп заявил, что навсегда остановит миграцию в США из «стран третьего мира».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.