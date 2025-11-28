МИД Узбекистана предупредил сограждан об усилении миграционных проверок

Усиление контроля связано с общей стратегией борьбы Вашингтона против нелегальной миграции и подозрений в связях с терроризмом.
Ранее американские власти задержали Ахрора Бозорова, разыскиваемого в Узбекистане за пропаганду джихада.
Бозорова задержали в Канзасе, несмотря на то что успел получить американские коммерческие права и разрешение на работу. МИД призывает граждан Узбекистана проверять законность всех своих документов и миграционного статуса.
«В случае подозрительных или сложных ситуаций незамедлительно обращайтесь в дипломатические представительства и консульские учреждения Узбекистана в США», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что стрелком, открывшим огонь по двум солдатам Национальной гвардии в центре Вашингтона, оказался 29-летний Рахманулла Лаканвал.