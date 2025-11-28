НАБУ и САП проводят обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала, заявил депутат Рады Ярослав Железняк.