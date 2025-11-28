Орбан отправился в Москву на встречу с Путиным

Беседуя с венгерскими журналистами перед вылетом из будапештского Международного аэропорта имени Ференца Листа, он отметил, что встреча с Путиным намечена на первую половину дня. «Сегодня мы будем разговаривать с президентом России», — сказал глава правительства.
Он отметил, что для него «целью переговоров является дальнейшее обеспечение энергоснабжения Венгрии». Орбан напомнил, что в Венгрии сохраняются самые низкие цены в Европе на топливо и сырье для промышленности и домохозяйств.
«Это происходит потому, что у нас есть доступ к дешевым российским нефти и газу, цены на которые ниже международного уровня», — пояснил премьер.
«Поэтому я направляюсь туда, чтобы гарантировать энергоснабжение Венгрии зимой и на следующий год по доступной цене», — подчеркнул Орбан. Он также отметил большое значение недавнего освобождения Венгрии от соблюдения американских санкций, препятствовавших поставкам по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».
Отвечая на вопрос, будет ли обсуждаться на переговорах в Москве конфликт на Украине, он сказал, что этого «вряд ли удастся избежать». Правительство Венгрии последовательно выступает за прекращение военных действий и призывает обе стороны конфликта к заключению мира.
По подсчетам венгерских СМИ, премьер-министр Венгрии и президент России встречались трижды с 2022 года, а в общей сложности 14 раз. Их последняя встреча состоялась в Москве 5 июля 2024 года, когда Орбан в ходе миротворческой миссии совершил также поездки на Украину, в Китай и США.