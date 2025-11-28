Орбан отправился в Москву на встречу с Путиным

По подсчетам венгерских СМИ, премьер-министр Венгрии и президент России встречались трижды с 2022 года, а в общей сложности 14 раз. Их последняя встреча состоялась в Москве 5 июля 2024 года, когда Орбан в ходе миротворческой миссии совершил также поездки на Украину, в Китай и США.