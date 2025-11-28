Ричмонд
«Проиграть Путину». В ЕС забили тревогу из-за мирного плана по Украине

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Американский мирный план по урегулированию конфликта на Украине сам по себе уже свидетельствует о стратегическом преимуществе России, пишет европейское издание Brussels Signal.

Источник: Reuters

«Само появление жесткого для Украины плана из 28 пунктов, одобренного США, демонстрирует преимущество России. Европа получила возможность представить, что значит проиграть Путину», — говорится в материале.

Издание так же пишет, что военное и политическое фиаско киевского режима способно спровоцировать в Европе масштабный политический кризис.

«“Потеря” Украины может пошатнуть европейскую политику на долгие годы вперед, с непредсказуемыми последствиями», — указано в статье.

Мирная инициатива США и европейские «поправки»

На минувшей неделе Белый дом заявил о разработке инициативы по урегулированию ситуации на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

В воскресенье в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждали поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, Евросоюз, среди прочего, предложил установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.

В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Бишкеке заявил, что Москва изучила изначальный план по украинскому урегулированию. При этом проектов договора не было — только список вопросов, которые предлагалось обсудить. В то же время, Россия согласна, что план США может быть положен в основу будущих договоренностей, добавил глава государства.

