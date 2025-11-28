Ричмонд
Путин посетит Индию с госвизитом 4−5 декабря

Президент России Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4−5 декабря. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля. Визит пройдет по приглашению индийского премьер-министра Нарендры Моди.

Кроме того, состоится отдельная встреча российского лидера с президентом Индии Драупади Мурму.

— Этот визит имеет важное значение, дает возможность всесторонне обсудить всю обширную повестку дня российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства в политической, торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях, а также рассмотреть актуальные международные и региональные темы, — говорится в сообщении.

По итогам переговоров будет принято совместное заявление, стороны подпишут ряд документов.

Ранее появилась информация о том, что Россия и Индия готовят соглашение, которое обеспечит защиту прав индийских трудовых мигрантов на территории РФ. При этом подписание соглашения может состояться во время визита Путина в Нью-Дели.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 6 ноября заявил, что Индия якобы «в основном» прекратила приобретение российской нефти. Он также пообещал, что приедет в Индию.

