Адольф Гитлер выиграл в пятый раз подряд выборы в Намибии

«Только повзрослев, я понял: этот человек хотел подчинить себе весь мир. Я не имею никакого отношения ни к чему из этого. Это не значит, что у меня характер Адольфа Гитлера или что я похож на Адольфа Гитлера из Германии», — поделился мужчина.