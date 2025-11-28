Адольф Гитлер выиграл в пятый раз подряд выборы в Намибии

Политик из Намибии, тезка нацистского диктатора, 59-летний Адольф Гитлер выиграл выборы в регионе Ошана в пятый раз, материал из Euro News перевел aif.ru.
Уточняется, что он представляет Народную организацию Юго-Западной Африки (СВАПО).
По словам Гитлера, он не имеет ничего общего с политиком из Германии и не поддерживает его идеологию.
«Только повзрослев, я понял: этот человек хотел подчинить себе весь мир. Я не имею никакого отношения ни к чему из этого. Это не значит, что у меня характер Адольфа Гитлера или что я похож на Адольфа Гитлера из Германии», — поделился мужчина.
Он отметил, что, скорее всего, его отец при выборе имени, вероятно, не понимал, кому оно принадлежит.
Автор материала подчеркивает, что Намибия была колонией Германии, немецкие имена там распространены до сих пор.
Ранее стало известно, что намибийский политик все-таки решил сменить имя, теперь он станет Адольфом Уунона.