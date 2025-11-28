Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Китая Ван И посетит Россию

ПЕКИН, 28 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел КНР Ван И посетит Россию 1—2 декабря, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Источник: AP 2024

«Член политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И 1—2 декабря посетит Россию для проведения 20-го раунда российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности», — сказала дипломат.

Мао Нин отметила, что Ван И посетит РФ по приглашению секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.

Узнать больше по теме
Сергей Шойгу: биография, фото и личная жизнь секретаря Совета безопасности
Сергей Шойгу считается одним из главных «политических долгожителей» российского правительства. На протяжении трех десятилетий он возглавлял ключевые ведомства при всех президентах постсоветской России. Биография чиновника — в материале.
Читать дальше