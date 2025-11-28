Эксперты объяснили, зачем Трамп громит G20 и третирует ЮАР

Главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев полагает, что противостояние с ЮАР имеет для Трампа как внешне-, так и внутриполитическое значение. Конфронтация с южноафриканской республикой позволяет ему привлечь белый электорат, в том числе евангелистов. Кроме того, внимание президента к ЮАР свидетельствует о восстановлении уровня влияния на него Илона Маска, который родился на юге Африки и выступает против давления на белое меньшинство.