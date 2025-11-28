Эксперты объяснили, зачем Трамп громит G20 и третирует ЮАР

Что злит Трампа
Дональд Трамп позволяет себе нападки на ЮАР почти со старта своего второго президентского срока. В январе он выражал недовольство властями страны, в феврале подписал указ «о противодействии вопиющим действиям» в республике. Документ остановил оказание финансовой помощи стране из-за дискриминации белого меньшинства. Кроме того, США объявили о реализации программы по переселению африканеров из ЮАР, пишут «Ведомости».
В ноябре американский президент вновь обрушился на республику. В соцсети он опубликовал заявление, что не допустит ее представителей для участия в форуме G20 в США. Он объяснил, что свое решение тем, что в ЮАР «убивают белых людей и без разбора допускают отъем их ферм».
Еще одной причиной отказа от сотрудничества стал скандал с передачей эстафеты проведения саммита «большой двадцатки» от ЮАР к Штатам. На церемонии закрытия форума в Йоханнесбурге 23 ноября представителю американского МИД отказались вручать церемониальный молоток главы G20.
В Белом доме выразили негодование по поводу инцидента, в ЮАР опубликовали заявление, в котором объяснили, что на церемонии закрытия саммита Штаты представлял поверенный в делах дипмиссии Марк Диллард, а «передача председательства в группе от главы одного государства младшему сотруднику посольства другой страны — нарушение протокола». Представители МИД ЮАР уточнили, что церемония передачи председательства, в которой будут участвовать равные по рангу представители, назначена на 1 декабря.
Мнения экспертов о целях Трампа в конфликте с ЮАР
Главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев полагает, что противостояние с ЮАР имеет для Трампа как внешне-, так и внутриполитическое значение. Конфронтация с южноафриканской республикой позволяет ему привлечь белый электорат, в том числе евангелистов. Кроме того, внимание президента к ЮАР свидетельствует о восстановлении уровня влияния на него Илона Маска, который родился на юге Африки и выступает против давления на белое меньшинство.
Эксперт обратил внимание, что на уровне внешней политики Трамп преследует другие цели — выступая против властей ЮАР, он пытается заставить их пойти на уступки в торговых переговорах и заставить покинуть БРИКС, объединение, которое является соперником США на глобальном Юге.
Научный сотрудник программы «Африка в фокусе российских интересов» ИМЭМО МГИМО Лора Чкония считает, что Трамп вступает в конфронтацию с ЮАР, потому что его возмущает позиция республики в отношении Израиля — союзника американцев. По мнению эксперта, президент США обвиняет Сирила Рамафосу в угнетении белого населения для того, чтобы продемонстрировать, что в стране под его руководством не в состоянии устранить нарушения прав человека.
Собеседница «Ведомостей» добавила, что цель Трампа — сформировать условия для зависимости ЮАР, но это неприемлемо для республики. Чкония уточнила, что Йоханнесбург не намерен терять позицию регионального лидера и отказываться от сотрудничества с Россией, Китаем и членства в БРИКС.