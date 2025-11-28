Ричмонд
Губернатор Ростовской области утвердил прожиточный минимум на 2026 год

Рассказываем об изменениях.

Источник: Reuters

С 2026 года в Ростовской области изменится размер прожиточного минимума. Постановление, подписанное губернатором Юрием Слюсарем, появилось на сайте правительства региона.

Среднедушевой показатель вырастет до 17 803 рублей, увеличившись на 1 134 рубля по сравнению с предыдущим годом (в 2025-м было 16 669 рублей). Трудоспособному населению полагается сумма в размере 19 405 рублей, что больше прошлогодних показателей на 1 236 рублей. Пенсионеры смогут рассчитывать на сумму в 15 311 рублей, увеличение составило 976 рублей. Детям установят минимальный доход в сумме 17 269 рублей, повышение — на 1 100 рублей.

