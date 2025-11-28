Израиль стягивает бронетехнику в провинции Дамаск, пишут СМИ

С тех пор ЦАХАЛ регулярно проводит рейды в сирийских провинциях Дераа и Кунейтра, устанавливая блокпосты и задерживая местных жителей. Дамаск не раз призывал мировое сообщество надавить на Тель-Авив, чтобы прекратить эти действия, которые, как утверждает президент на переходный период Ахмед аш-Шараа, угрожают стабильности не только Сирии, но и всего региона.