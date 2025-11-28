Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Финляндии призвали прислушаться к словам Путина о Европе

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен транслирует ложную информацию о России, а Европе стоит принимать во внимание слова Владимира Путина. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети X, пишет «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Россия хочет восстановить отношения и деловое сотрудничество с Европой. Они видят в нас ценного партнера, друзей», — цитирует политика «Лента.ру».

Он уточнил, что граждане России с удовольствием приезжают в Европу путешествовать, и обвинил Урсулу фон дер Ляйен в обмане европейцев относительно якобы агрессивных намерений Москвы.

Финский политик напомнил о словах российского президента Владимира Путина, который заявил, что утверждения о том, что РФ якобы готовится напасть на Европу, не соответствуют действительности. Российский лидер добавил, что западные лидеры намеренно пугают своих граждан, и подчеркнул, что у Москвы нет подобных планов.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше