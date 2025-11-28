«Россия хочет восстановить отношения и деловое сотрудничество с Европой. Они видят в нас ценного партнера, друзей», — цитирует политика «Лента.ру».
Он уточнил, что граждане России с удовольствием приезжают в Европу путешествовать, и обвинил Урсулу фон дер Ляйен в обмане европейцев относительно якобы агрессивных намерений Москвы.
Финский политик напомнил о словах российского президента Владимира Путина, который заявил, что утверждения о том, что РФ якобы готовится напасть на Европу, не соответствуют действительности. Российский лидер добавил, что западные лидеры намеренно пугают своих граждан, и подчеркнул, что у Москвы нет подобных планов.