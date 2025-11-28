Беглов утвердил осеннюю корректировку бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год

Напомним, что на этой неделе парламент Петербурга в третьем окончательном чтении принял проект бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 года. По расчетам городского правительства, доходы в следующем году составят 1,461 трлн рублей, в 2027-м — 1,569 трлн и в 2028-м — 1,710 трлн.