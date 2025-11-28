АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. В Шымкенте скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Толепбергенулы Мураталы, сообщил местный телеканал.
Фронтовику было 100 лет. Муратали Толепбергенулы прошел большой боевой путь, он участвовал в освобождении города Брест, сражался в Украине, Польше и дошел до Германии.
За проявленное мужество и героизм был награжден орденом Отечественной войны II-й степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945».