В Кремле сообщили о получении «основных параметров» мирного плана США

Москве передали основные параметры мирного плана по результатам переговоров делегаций США, Украины и ЕС в Женеве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Источник: AP 2024

«Основные параметры были переданы. На следующей неделе будет в Москве разговор», — сказал он.

Накануне российский президент Владимир Путин сообщил, что России передали получившиеся после женевских переговоров Киева и Вашингтона наработки.

«Они, как я понял, между собой решили, что все эти 28 пунктов нужно разделить на четыре отдельных составляющих. Нам это все было передано», — рассказал Путин.

Также он заявил, что руководство Украины является нелегитимным, поэтому подписывать соглашения с Киевом бессмысленно, а Москве нужно, чтобы ее решения признали «основные международные игроки». На вопрос, подразумевается ли под этим ООН или отдельные страны, Песков ответил, что это предстоит определит в ходе переговоров. «Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в публичном мегафонном формате», — добавил он.

