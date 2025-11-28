В Кремле сообщили о получении «основных параметров» мирного плана США

Также он заявил, что руководство Украины является нелегитимным, поэтому подписывать соглашения с Киевом бессмысленно, а Москве нужно, чтобы ее решения признали «основные международные игроки». На вопрос, подразумевается ли под этим ООН или отдельные страны, Песков ответил, что это предстоит определит в ходе переговоров. «Мы не хотим забегать вперед и вести обсуждение в публичном мегафонном формате», — добавил он.