Глава МИД Эстонии сравнил Европу со старым жирным котом

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа в контексте военных приготовлений уже много лет ведет себя «как старый жирный кот».

Источник: РИА "Новости"

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех членов блока повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

«Я много раз говорил, что Европа годами и десятилетиями ведет себя как старый жирный кот», — заявил Цахкна в интервью газете Newsweek, добавив, что Старому Свету следует «более мудро» подходить к расходованию возросшего финансирования военных нужд. По его словам, Европе нужно принять «правильные решения» относительно того, какой потенциал она будет развивать за «триллионы евро», поскольку деньги и планы на следующее десятилетие поступят уже в следующем году.

Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24—25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран — членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

