Глава МИД Эстонии сравнил Европу со старым жирным котом

«Я много раз говорил, что Европа годами и десятилетиями ведет себя как старый жирный кот», — заявил Цахкна в интервью газете Newsweek, добавив, что Старому Свету следует «более мудро» подходить к расходованию возросшего финансирования военных нужд. По его словам, Европе нужно принять «правильные решения» относительно того, какой потенциал она будет развивать за «триллионы евро», поскольку деньги и планы на следующее десятилетие поступят уже в следующем году.