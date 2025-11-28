Guardian: Дания для отслеживания Трампа создала «ночной дозор», как в «Игре престолов»

Согласно статье, Копенгаген создал «ночной дозор» в Министерстве иностранных дел, чтобы следить за заявлениями и передвижениями Трампа, пока руководство страны спит. «Ночной дозор» действует ежедневно с 17:00 по местному времени до 7:00 утра следующего дня, когда он составляет итоговой отчет «происшествий» за ночь.
Как пишет издание, служба была сформирована этой весной, после дипломатического скандала между Копенгагеном и Вашингтоном из-за Гренландии, когда Трамп пригрозил установить контроль над арктическим островом.
Это лишь один из нескольких примеров того, как датским дипломатии и властям пришлось адаптироваться к новой реальности второй администрации Трампа, подчеркивает Guardian.
Ситуация в Гренландии и разница во времени между Данией и США стали важными факторами, повлиявшими на принятие этого решения.
Как пояснил представитель датского МИД, ведомство предприняло «коллективные усилия», чтобы быть в курсе всех событий, связанных с Трампом.
«Альянсы строятся на общих ценностях и восприятии общей угрозы. Трамп не разделяет ни того, ни другого с нами, и я бы сказал, с большинством европейцев», — сказал Каарсбо.