Guardian: Дания для отслеживания Трампа создала «ночной дозор», как в «Игре престолов»

Угроза президента США Дональда Трампа аннексировать Гренландию вынудила Данию проводить разведывательные брифинги, напоминающие ночной дозор из «Игры престолов», пишет британская газета The Guardian.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Копенгаген создал «ночной дозор» в Министерстве иностранных дел, чтобы следить за заявлениями и передвижениями Трампа, пока руководство страны спит. «Ночной дозор» действует ежедневно с 17:00 по местному времени до 7:00 утра следующего дня, когда он составляет итоговой отчет «происшествий» за ночь.

Как пишет издание, служба была сформирована этой весной, после дипломатического скандала между Копенгагеном и Вашингтоном из-за Гренландии, когда Трамп пригрозил установить контроль над арктическим островом.

Это лишь один из нескольких примеров того, как датским дипломатии и властям пришлось адаптироваться к новой реальности второй администрации Трампа, подчеркивает Guardian.

Ситуация в Гренландии и разница во времени между Данией и США стали важными факторами, повлиявшими на принятие этого решения.

датский чиновник

Как пояснил представитель датского МИД, ведомство предприняло «коллективные усилия», чтобы быть в курсе всех событий, связанных с Трампом.

По словам Якоба Каарсбо, бывшего главного аналитика датского разведывательного управления при Министерстве обороны, идея о том, что США некогда были крупнейшим и важнейшим союзником Дании, умерла.

«Альянсы строятся на общих ценностях и восприятии общей угрозы. Трамп не разделяет ни того, ни другого с нами, и я бы сказал, с большинством европейцев», — сказал Каарсбо.

