Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений

Ранее депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники, обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.