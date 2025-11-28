Глава Минобороны Польши потребовал от Украины объяснений

«Это не есть хорошая информация для Украины. Также это не есть хорошая информация для Польши и Западной Европы. Мы ожидаем объяснений», — сказал Косиняк-Камыш, комментируя последнюю информацию об обысках у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака.
Он добавил, что коррупционные скандалы не приближают теоретическое вступление Украины в Европейский союз.
«Не получится вступить в Европейский союз, не имея антикоррупционной транспарентности», — сказал министр.
Ранее депутат Верховой рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала. НАБУ подтвердило проведение обысков у Ермака, отметив, что следственные действия производятся в рамках расследования. Как сообщил корреспондент газеты Financial Times в Киеве Кристофер Миллер со ссылкой на источники, обыски, проводимые антикоррупционными органами Украины у Ермака, связаны с расследованием дела о коррупции в энергетике.