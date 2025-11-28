Ричмонд
Япония создает свой аналог американского департамента Илона Маска

Японское правительство создает управление, которое займется сокращением государственных расходов и повышением финансовой эффективности правительственных учреждений. Многие в самом правительстве сравнивают его с американским Департаментом эффективности правительства (DOGE), который был создан после прихода Дональда Трампа в Белый дом и который возглавил миллиардер Илон Маск.

Источник: AP 2024

Создание такого управления — часть программы Санаэ Такаити, в октябре ставшей премьер-министром Японии. Она известна крайне правыми взглядами, а среди своих приоритетов на посту называет сокращение расходов правительства. Подразделение, которое официально называется Управлением по рассмотрению специальных налоговых мер и субсидий, будет курировать министр финансов Японии Сацуки Катаяма. Она заявила, что, в отличие от американского DOGE, управление не будет заниматься реорганизацией правительственных учреждений, а сосредоточит внимание на пересмотре действующих субсидий, налоговых льгот, инвестиционных планов и т. д.

Некоторые аналитики считают, что при создании такого управления Такаити, помимо стремления сократить расходы, хотела продемонстрировать симпатию политике Дональда Трампа, который ранее назвал ее избрание «потрясающей новостью». Как сообщало Reuters, сам DOGE в США тем временем прекратил существование. Он уже не является «централизованной структурой», а его сотрудники работают в разных учреждениях.

