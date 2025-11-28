Япония создает свой аналог американского департамента Илона Маска

Создание такого управления — часть программы Санаэ Такаити, в октябре ставшей премьер-министром Японии. Она известна крайне правыми взглядами, а среди своих приоритетов на посту называет сокращение расходов правительства. Подразделение, которое официально называется Управлением по рассмотрению специальных налоговых мер и субсидий, будет курировать министр финансов Японии Сацуки Катаяма. Она заявила, что, в отличие от американского DOGE, управление не будет заниматься реорганизацией правительственных учреждений, а сосредоточит внимание на пересмотре действующих субсидий, налоговых льгот, инвестиционных планов и т. д.