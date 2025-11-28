Песков об украинском конфликте, кандидате на пост генсека ООН и визите Уиткоффа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга ответил на вопросы журналистов. Он рассказал о грядущей встрече Владимира Путина с Виктором Орбаном, прокомментировал мирный план США и рассказал, как в Москве относятся к выдвижению главы МАГАТЭ на пост генсека ООН. Основные заявления Дмитрия Пескова — в подборке «Ъ».