Песков об украинском конфликте, кандидате на пост генсека ООН и визите Уиткоффа

Об урегулировании российско-украинского конфликта
США передали России план, скорректированный после переговоров с Украиной в Женеве. Обсуждать детали мирного плана будут на следующей неделе.
Дату приезда спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву сообщат «своевременно».
Москва не хочет обсуждать в «публичном мегафонном формате» российско-украинский конфликт.
Кто будет определять сложившиеся после СВО территориальные реалии, «предстоит определить в ходе переговоров».
Вопрос закрепления в мирном плане по Украине границ вывода украинских формирований будет обсуждаться на переговорах.
О международных контактах
Путин сегодня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Орбаном после 13:00 мск. Выход политиков к прессе после это не планируется.
Предложение Путина по программе перевооружения сил ОДКБ российским оружием было «позитивно воспринято».