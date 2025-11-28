Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог об обыске у Ермака: «снаряды должны взрываться рядом»

Следственные действия, инициированные Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) против руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, на самом деле — способ оказания давления на украинского лидера Владимира Зеленского. Их цель — заставить президента пересмотреть свое отношение к мирному плану США. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Астафьев.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По словам эксперта, преследование Ермака — ближайшего соратника президента — попытка повлиять на самого Владимира Зеленского, заставить его активнее включиться в переговорный процесс по урегулированию конфликта с Россией и прекратить отвлекаться на разработку новых концепций перемирия. «Почему Ермак — потому что снаряды должны взрываться рядом», — добавил собеседник «Ленты.ру».

Асафов предположил, что позиция Зеленского относительно мирных предложений Вашингтону после того, как в офисе Ермака начали проводить обыски по делу о коррупции, может измениться, так как украинский президент отдает себе отчет, что и он в случае упорства может стать фигурантом уголовного дела о финансовых махинациях.

«Во вчерашнем обращении Зеленский говорил, что переговоры — это, конечно, хорошо и правильно, но вариант США им не подходит, будут предлагать свой. Посмотрим, как теперь поменяется риторика. Мне кажется, шансы достаточно высокие», — считает политолог.

По прогнозу эксперта, если Зеленский будет демонстрировать упрямство, то на Украине в скором времени могут объявить его «президентом-коррупционером».

Ранее НАБУ официально сообщило о проведении обысков в офисе Ермака. Следователи уточнили, что действуют в соответствии с законом в рамках расследования. Депутаты Рады Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк заявили, что главе офиса украинского президента вскоре предъявят обвинения и уточнят, какие деяния вменяются ему в вину.