Политолог об обыске у Ермака: «снаряды должны взрываться рядом»

Асафов предположил, что позиция Зеленского относительно мирных предложений Вашингтону после того, как в офисе Ермака начали проводить обыски по делу о коррупции, может измениться, так как украинский президент отдает себе отчет, что и он в случае упорства может стать фигурантом уголовного дела о финансовых махинациях.