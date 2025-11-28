Политолог об обыске у Ермака: «снаряды должны взрываться рядом»

По словам эксперта, преследование Ермака — ближайшего соратника президента — попытка повлиять на самого Владимира Зеленского, заставить его активнее включиться в переговорный процесс по урегулированию конфликта с Россией и прекратить отвлекаться на разработку новых концепций перемирия. «Почему Ермак — потому что снаряды должны взрываться рядом», — добавил собеседник «Ленты.ру».
Асафов предположил, что позиция Зеленского относительно мирных предложений Вашингтону после того, как в офисе Ермака начали проводить обыски по делу о коррупции, может измениться, так как украинский президент отдает себе отчет, что и он в случае упорства может стать фигурантом уголовного дела о финансовых махинациях.
«Во вчерашнем обращении Зеленский говорил, что переговоры — это, конечно, хорошо и правильно, но вариант США им не подходит, будут предлагать свой. Посмотрим, как теперь поменяется риторика. Мне кажется, шансы достаточно высокие», — считает политолог.
По прогнозу эксперта, если Зеленский будет демонстрировать упрямство, то на Украине в скором времени могут объявить его «президентом-коррупционером».
Ранее НАБУ официально сообщило о проведении обысков в офисе Ермака. Следователи уточнили, что действуют в соответствии с законом в рамках расследования. Депутаты Рады Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк заявили, что главе офиса украинского президента вскоре предъявят обвинения и уточнят, какие деяния вменяются ему в вину.