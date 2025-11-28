Президент обозначил ключевые задачи перед акимами областей

Он уточнил, что на мероприятии наряду с акимами сел присутствуют члены правительства и главы регионов.
«Как вы знаете, я поручил правительству совместно с Национальным банком, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принять конкретные меры по оздоровлению экономики. В этой связи на прошлой неделе была принята Программа совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на ближайшие три года. Предусмотренные меры должны быть реализованы качественно и своевременно», — сказал глава государства.
Акимам областей, по словам Токаева, следует активно участвовать в этой работе и вносить в правительство тщательно продуманные предложения. Президент обозначил следующие важные задачи:
обеспечение устойчивого и качественного роста экономики; повышение качества жизни граждан за счет снижения инфляции и увеличения доходов населения; развитие частного сектора в целях подъема производства; наращивание экспорта готовой продукции.
«В условиях нестабильной мировой обстановки и неопределенности наше государство может столкнуться со многими другими вызовами. В некоторых странах нерешенными остаются вопросы суверенитета и территориальной целостности, которые становятся предметом острых международных споров. Ослабла роль Организации объединенных наций, глобальная экономика переживает непростые времена. Именно поэтому мы должны быть едиными, проявлять дальновидность, заботиться о подрастающем поколении, давать ему правильное воспитание и не допускать внутренних разногласий. В конечном итоге наша общая и важнейшая задача заключается в эффективном служении интересам страны», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Он указал, что суверенитет, самостоятельность и независимость Казахстана превыше всего, и как президент он приложит все усилия для сохранения главных ценностей народа.
Токаев также высказался о грядущей парламентской реформе и референдуме.