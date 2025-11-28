Орбан прибыл в Москву

Согласно информации на сайте Кремля, Путин как президент России встречался с Орбаном 12 раз, в предыдущий раз — в июле 2024 года, когда венгерский премьер в рамках миротворческой миссии посещал РФ, а также Украину, Китай и США. Всего же с начала специальной военной операции Путин и Орбан встречались дважды и трижды говорили по телефону.