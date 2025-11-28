Парламент Румынии собрал голоса для отставки премьера Боложана

Нинел Пейя сообщил журналистам, что официальное внесение вотума недоверия в парламент ожидается после 5 декабря. Как он утверждает, предложение о вотуме доверия собрало достаточное количество голосов для одобрения на парламентском заседании. Инициативу поддерживают в том числе другие парламентарии от оппозиции. В них входят члены Альянса за объединение румын и участники правящей коалиции, передает агентство Mediafax, ссылаясь на интервью председателя.