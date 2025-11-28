СМИ: НАТО планирует развернуть сеть морских дронов в Балтийском и Северном морях

Издание Defence Blog сообщает , что развертывание новых автономных подводных аппаратов связано с угрозой подводным кабелям, трубопроводам и судоходным путям. Дроны Euroatlas — Bravo и Foxtrot — смогут выполнять миссии на больших расстояниях и с высокой выносливостью в сложных морских условиях, в том числе под арктическими льдами. Предполагается, что новые подводные аппараты будут развернуты силами НАТО в Балтийском и Северном морях, а также в Красном море.

По сведениям агентства Reuters, правительства двух европейских стран согласились закупить подводные беспилотники семейства GreyShark для военного использования на сумму более 100 млн евро, чтобы противостоять, по их словам, возросшей российской угрозе.

Bravo и Foxtrot позволят военным стран НАТО и операторам критически важных объектов инфраструктуры постоянно получать информацию в режиме реального времени. Оба подводных дрона оснащены интегрированным набором из 17 датчиков, которые во время развертывания непрерывно собирают данные.

Они управляются на основе системы с поддержкой искусственного интеллекта и работают на пятом уровне автономности, то есть могут функционировать в любых условиях без вмешательства человека.

Согласно DB, Bravo работает на аккумуляторах, а Foxtrot использует силовой агрегат на водородных топливных элементах. Foxtrot рассчитан на экстремальную выносливость, способен проводить под водой до 16 недель и преодолевать до 20000 километров со скоростью 7500 километров в час без внешних каналов связи.

Оба AUV имеют одинаковую архитектуру датчиков и полезную нагрузку для выполнения задач и могут запускаться с кораблей, самолетов или прибрежных объектов.

Bravo и Foxtrot могут работать индивидуально или в составе группы, в которой может быть до шести подводных дронов под руководством одного главного аппарата. Более того, они совместимы с другими морскими и наземными системами и их можно включить в состав «боевого облака», которое связывает подводные лодки, фрегаты и наземные узлы связи.