СМИ: НАТО планирует развернуть сеть морских дронов в Балтийском и Северном морях

Немецкая оборонная компания Euroatlas объявила о запуске нового семейства автономных подводных аппаратов GreyShark для подводной разведки, наблюдения и рекогносцировки на больших расстояниях. Страны НАТО намерены задействовать их для защиты от диверсий и актов саботажа в Балтийском и Северном морях, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание Defence Blog сообщает, что развертывание новых автономных подводных аппаратов связано с угрозой подводным кабелям, трубопроводам и судоходным путям. Дроны Euroatlas — Bravo и Foxtrot — смогут выполнять миссии на больших расстояниях и с высокой выносливостью в сложных морских условиях, в том числе под арктическими льдами. Предполагается, что новые подводные аппараты будут развернуты силами НАТО в Балтийском и Северном морях, а также в Красном море.

По сведениям агентства Reuters, правительства двух европейских стран согласились закупить подводные беспилотники семейства GreyShark для военного использования на сумму более 100 млн евро, чтобы противостоять, по их словам, возросшей российской угрозе.

Как пояснила компания, они предназначены для «критически важных подводных операций» и отслеживания основных морских коридоров.

Они могут проводить долгосрочную инспекцию подводных объектов, загоризонтную разведку активности судов, разминирование, расчистку каналов и побережья с использованием активного гидролокатора, а также обнаружение подводных датчиков противника.

Bravo и Foxtrot позволят военным стран НАТО и операторам критически важных объектов инфраструктуры постоянно получать информацию в режиме реального времени. Оба подводных дрона оснащены интегрированным набором из 17 датчиков, которые во время развертывания непрерывно собирают данные.

Они управляются на основе системы с поддержкой искусственного интеллекта и работают на пятом уровне автономности, то есть могут функционировать в любых условиях без вмешательства человека.

Согласно DB, Bravo работает на аккумуляторах, а Foxtrot использует силовой агрегат на водородных топливных элементах. Foxtrot рассчитан на экстремальную выносливость, способен проводить под водой до 16 недель и преодолевать до 20000 километров со скоростью 7500 километров в час без внешних каналов связи.

Оба AUV имеют одинаковую архитектуру датчиков и полезную нагрузку для выполнения задач и могут запускаться с кораблей, самолетов или прибрежных объектов.

Bravo и Foxtrot могут работать индивидуально или в составе группы, в которой может быть до шести подводных дронов под руководством одного главного аппарата. Более того, они совместимы с другими морскими и наземными системами и их можно включить в состав «боевого облака», которое связывает подводные лодки, фрегаты и наземные узлы связи.

Bravo завершил ходовые испытания в регионе Балтийского моря и готов к производству. Испытания Foxtrot на открытой воде начнутся к концу года. К 2026 году Euroatlas планирует выйти на производственную мощность в 150 единиц в год для обеспечения безопасности НАТО и союзников на море.

