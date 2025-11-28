СМИ: НАТО планирует развернуть сеть морских дронов в Балтийском и Северном морях

Издание Defence Blog сообщает, что развертывание новых автономных подводных аппаратов связано с угрозой подводным кабелям, трубопроводам и судоходным путям. Дроны Euroatlas — Bravo и Foxtrot — смогут выполнять миссии на больших расстояниях и с высокой выносливостью в сложных морских условиях, в том числе под арктическими льдами. Предполагается, что новые подводные аппараты будут развернуты силами НАТО в Балтийском и Северном морях, а также в Красном море.
По сведениям агентства Reuters, правительства двух европейских стран согласились закупить подводные беспилотники семейства GreyShark для военного использования на сумму более 100 млн евро, чтобы противостоять, по их словам, возросшей российской угрозе.
Как пояснила компания, они предназначены для «критически важных подводных операций» и отслеживания основных морских коридоров.
Bravo и Foxtrot позволят военным стран НАТО и операторам критически важных объектов инфраструктуры постоянно получать информацию в режиме реального времени. Оба подводных дрона оснащены интегрированным набором из 17 датчиков, которые во время развертывания непрерывно собирают данные.
Они управляются на основе системы с поддержкой искусственного интеллекта и работают на пятом уровне автономности, то есть могут функционировать в любых условиях без вмешательства человека.
Согласно DB, Bravo работает на аккумуляторах, а Foxtrot использует силовой агрегат на водородных топливных элементах. Foxtrot рассчитан на экстремальную выносливость, способен проводить под водой до 16 недель и преодолевать до 20000 километров со скоростью 7500 километров в час без внешних каналов связи.
Оба AUV имеют одинаковую архитектуру датчиков и полезную нагрузку для выполнения задач и могут запускаться с кораблей, самолетов или прибрежных объектов.
Bravo завершил ходовые испытания в регионе Балтийского моря и готов к производству. Испытания Foxtrot на открытой воде начнутся к концу года. К 2026 году Euroatlas планирует выйти на производственную мощность в 150 единиц в год для обеспечения безопасности НАТО и союзников на море.