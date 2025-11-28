Токаев предложил референдум по поправкам в Конституцию

По его словам, по структуре парламента уже поступило много предложений. По мнению некоторых казахстанцев, количество депутатов должно быть пропорционально численности населения. В таком случае их будет не 148 человек в двух палатах, а 200 в одной. Однако Токаев не согласен с таким предложением.