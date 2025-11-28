Токаев предложил референдум по поправкам в Конституцию

"В законодательный орган должны прийти по-настоящему квалифицированные и опытные специалисты. Наша цель — создать профессиональный парламент. (…).
Все вопросы будут тщательно изучены специальной рабочей группой. Существует множество других предложений по реформе, которые будут детально проработаны и затем опубликованы. У меня также есть ряд предложений по этой важной теме", — цитирует главу государства Акорда.
По его словам, по структуре парламента уже поступило много предложений. По мнению некоторых казахстанцев, количество депутатов должно быть пропорционально численности населения. В таком случае их будет не 148 человек в двух палатах, а 200 в одной. Однако Токаев не согласен с таким предложением.
«Парламентская реформа — это не просто механическое объединение двух палат. Считаю, что чрезмерное увеличение числа депутатов нецелесообразно. Напротив, следует оптимизировать и усовершенствовать работу парламента», — отметил президент.
Кроме того, президент подчеркнул, что в однопалатном парламенте не будет президентской квоты. Все депутаты будут избираться в едином порядке. Он назвал это «логичным продолжением предыдущих политических преобразований».
«Тем самым мы укрепляем принцип “Сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство”, сохраняя президентскую форму правления», — добавил Токаев.
Также Токаев поручил пресекать «теневую» политическую деятельность и сохранить мир в стране. По его словам, нужно и дальше продолжать активно придерживаться концепции «Закон и Порядок».
«Правоохранительные органы должны продемонстрировать свой профессионализм, не допустить провокаций и попыток заниматься “теневой” политической деятельностью», — добавил глава государства.
Ранее Токаев поручил тщательно взвесить преимущества и недостатки системы выборности районных акимов.