В Крыму ввели штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО

«Предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами запретов, введенных главой Республики Крым, на распространение в СМИ, в том числе в сети Интернет, мессенджерах и соцсетях фото- и видео материалов, географических координат, позволяющих определить места размещения на территории республики систем ПВО, вооружений, техники, пунктов временной дислокации военных, а также запрета на фиксацию последствий терактов, диверсий и иных чрезвычайный происшествий», — сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.