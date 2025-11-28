В Крыму ввели штрафы за публикацию фото и видео работы ПВО

«Предлагается ввести административную ответственность за несоблюдение гражданами, должностными и юридическими лицами запретов, введенных главой Республики Крым, на распространение в СМИ, в том числе в сети Интернет, мессенджерах и соцсетях фото- и видео материалов, географических координат, позволяющих определить места размещения на территории республики систем ПВО, вооружений, техники, пунктов временной дислокации военных, а также запрета на фиксацию последствий терактов, диверсий и иных чрезвычайный происшествий», — сказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Согласно документу, штрафы составят: для граждан — от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Закон разработан в целях обеспечения безопасности, охраны военных, важных государственных и социальных объектов в регионе.
18 июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный указ подписал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.