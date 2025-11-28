Бюджет Крыма на 2026 год принят

Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 118 млрд рублей — на 7 млрд рублей больше по сравнению с первым чтением. Так, на 1 млрд рублей увеличилась субсидия на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя в 2026 году.