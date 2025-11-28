Бюджет Крыма на 2026 год принят

Как сообщила вице-премьер Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико, ко второму чтению в законопроект о бюджете поступили поправки, касающиеся увеличения доходной и расходной частей.
В итоговом варианте документа доходы региона увеличены на 10,4 млрд рублей и составят 241,5 млрд рублей. На соответствующую сумму увеличена и расходная часть, которая зафиксирована на уровне 245,4 млрд рублей.
Дефицит по сравнению с первым чтением не изменился и составил 3,9 млрд рублей. Он будет покрываться за счет изменения остатков средств на счетах, продажи акций и иных форм участия в капитале, привлечения кредитов из федерального бюджета.
Объем госдолга республики на начало 2026 года составит 9,6 млрд рублей.
Налоговые и неналоговые доходы Крыма составят 123,5 млрд рублей (+3,6 млрд по сравнению с первым чтением).
Дотации, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты в следующем году составят более 118 млрд рублей — на 7 млрд рублей больше по сравнению с первым чтением. Так, на 1 млрд рублей увеличилась субсидия на реализацию госпрограммы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя в 2026 году.
Также 2,5 млрд рублей в 2026 году выделено на предоставление единовременной денежной компенсации взамен земельного участка участникам специальной военной операции.
Более чем на 530 млн рублей увеличена субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и дорожных сооружений.