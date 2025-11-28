Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В переговорах Путина с Орбаном будут участвовать Лавров, Ушаков, Новак

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и вице-премьер Александр Новак примут участие во встрече российского лидера Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Кремле, передает корреспондент ТАСС.

Источник: Пресс-служба Президента России

В составе венгерской делегации, как ожидается, будет в том числе министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше