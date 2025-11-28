В Крыму установили День памяти жителей сожженных нацистами сел

Как отметил председатель комитета Госсовета РК по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков, согласно материалам Крымской республиканской комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, на территории Крыма в годы оккупации было уничтожено 127 населенных пунктов. При этом последние научные исследования доказывают, что их количество превышало 150.
По словам Бобкова, трагедия крымских сел разворачивалась в несколько этапов. Наиболее масштабный из них пришелся на декабрь 1943 — январь 1944 годов. В основном разорению и уничтожению подвергались населенные пункты, расположенные в прилесной зоне и в горной части Крыма. В это же время уничтожались населенные пункты на Керченском полуострове и в районе Перекопского перешейка.
«Учитывая то, что наиболее интенсивные карательные действия немецко-румынских оккупантов против мирного населения Крыма пришлись на декабрь 1943 — январь 1944 годов, а самые масштабные акции террора состоялись 13 декабря, установление памятной даты именно в этот день направлено на сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения Крыма в период нацистской оккупации», — сказал парламентарий.