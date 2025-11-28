В Крыму установили День памяти жителей сожженных нацистами сел

По словам Бобкова, трагедия крымских сел разворачивалась в несколько этапов. Наиболее масштабный из них пришелся на декабрь 1943 — январь 1944 годов. В основном разорению и уничтожению подвергались населенные пункты, расположенные в прилесной зоне и в горной части Крыма. В это же время уничтожались населенные пункты на Керченском полуострове и в районе Перекопского перешейка.